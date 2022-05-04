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    Елена Перминова и Александр Лебедев с детьми отдыхают в Италии

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Елена Перминова и Александр Лебедев с детьми отдыхают в Италии

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    Звездные пары





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    Елена Перминова

    Елена Перминова вместе с семьей отдыхает в Италии — в путешествие отправился и младший ребенок Елены и Александра Лебедева Саша, который родился в мае прошлого года.

    Фотографиями Перминова активно делится со своими подписчиками в инстаграме*, не забывая показывать виллу, на которой живет семья, с мини-зоопарком с “ручными волками”, а также живописные итальянские пейзажи. Успели путешественники и прогуляться по Риму, где Саша, похоже, особенно оценил местную кухню.

    Елена Перминова и Александр Лебедев с детьмиЕлена Перминова и Александр Лебедев с детьми Никитой, Ариной и ЕгоромЕлена Перминова с дочерью АринойЕлена Перминова с дочерью АринойЕлена Перминова с дочерью Ариной

    Сын Елены Перминовой и Александра Лебедева СашаСын Елены Перминовой и Александра Лебедева Саша

    Не забывает Перминова показывать и свои модные образы, при этом удачные вещи она находит не только в своем гардеробе, но и в шкафу Александра Лебедева. Так, подписчиков Елены особенно заинтересовали голубые джинсы оверсайз, и они спросили, где модный блогер их взяла.

    Это Zara. Джинсы моего мужа,

    — написала Елена.

    Елена Перминова

    Елена Перминова

    Насколько известно, официально свои отношения Перминова и Лебедев еще не оформляли, хотя вместе они уже почти 17 лет. В 2020 году Лебедев сделал Елене предложение, однако пышную свадьбу пара пока так и не сыграла. Перминова и Лебедев вместе воспитывают четверых детей: сыновей Никиту, Егора и Сашу и дочь Арину.

    * Instagram принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


    nadjabeschНадя Бесчетникова


    Фото
    Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией)


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