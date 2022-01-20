Елена Малышева: медицинские маски из ткани не защищают от коронавируса

Тканевые маски и прочие элементарные средства индивидуальной жизни не оказывают защиту от заражения коронавирусом. Об этом рассказала доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева.

По ее словам, помочь в этой ситуации могут лишь респираторы, маски №95 и прививки. При этом Малышева напомнила, что работник медицины не должен формировать у человека мнимое ощущение защищенности.

«Сегодня все страны без исключения, включая США, обновили рекомендации по защите от коронавируса. Все стыдливо написали, что тканевые маски и медицинские маски от коронавируса не защищают», — написала специалист в своем Instagram-аккаунте.

Количество заражений было бы не таким высоким, если бы простейшие медицинские маски из ткани могли обеспечить защиту. Однако факты указывает на бесполезность таких средств, констатировала Малышева.

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