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Елена Летучая призналась, какие привилегии ей дала популярность шоу «Ревизорро»

Елена Летучая призналась, какие привилегии ей дала популярность шоу «Ревизорро»
Global Look Press | Komsomolskaya Pravda

Телеведущая Елена Летучая откровенно рассказала о привилегиях, которые она получила после выхода шоу «Ревизорро».

Летучая активно ведет соцсети и делится со своими подписчиками информацией о личной жизни, а также высказывает свое мнение относительно разных жизненно важных вопросов, которые возникают в обществе. По мнению телеведущей, известность, которую она получила благодаря проекту «Ревиззорро», нужна ей для помощи различным благотворительным фондам, с которыми она активно сотрудничает, пишет «Вокруг ТВ».

«Наверное, все началось с “Ревизорро”. Это ведь история не про скандальную ведущую, которая елозит белой перчаткой по пыльным углам. Это мощный социальный проект, который многое изменил в сфере обслуживания и в головах зрителей», — призналась Летучая.

Ранее телеведущая и журналистка Летучая вспомнила, как однажды супруг адвокат Юрий Анашенков поставил ее на место.

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