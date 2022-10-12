Елена Летучая призналась, какие привилегии ей дала популярность шоу «Ревизорро»

Летучая активно ведет соцсети и делится со своими подписчиками информацией о личной жизни, а также высказывает свое мнение относительно разных жизненно важных вопросов, которые возникают в обществе. По мнению телеведущей, известность, которую она получила благодаря проекту «Ревиззорро», нужна ей для помощи различным благотворительным фондам, с которыми она активно сотрудничает, пишет «Вокруг ТВ».