Елена Летучая объяснила, почему отказалась вести вместе с Александром Роговым новое шоу

Телеведущая Елена Летучая не будет участвовать в съемках нового шоу на телеканале СТС вместе со стилистом Александром Роговым. Блондинка объяснила свое категоричное решение.
СТС запускает новый проект, ведущими которого заявлены Рогов и Летучая. Премьера программы запланирована на 29 мая. Именно в этот день телеведущая заявила, что покинула передачу.
Звезда призналась, что уйти из шоу ее вынудило решение продюсеров, которые решили изменить формат. Первоначально программа должна была стать заменой шоу «Снимите это немедленно».
«Новый концепт программы мне понравился, и мне даже подобрали чудесную соведущую. Мы работали и готовились к старту. Но однажды появилась новость, что Рогов возвращается на канал (не знаю, что не сложилось на ТНТ, но факт остается фактом), а далее я случайным образом узнаю, что моя соведущая больше не соведущая и что Александр встанет на ее место», — написала Летучая в социальных сетях.
Однако на этом история не закончилась. Позже создатели проекта решили изменить название и вернуться к формату «Снимите это немедленно».