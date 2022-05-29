Елена Летучая объяснила, почему отказалась вести вместе с Александром Роговым новое шоу

«Новый концепт программы мне понравился, и мне даже подобрали чудесную соведущую. Мы работали и готовились к старту. Но однажды появилась новость, что Рогов возвращается на канал (не знаю, что не сложилось на ТНТ, но факт остается фактом), а далее я случайным образом узнаю, что моя соведущая больше не соведущая и что Александр встанет на ее место», — написала Летучая в социальных сетях.