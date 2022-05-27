Елена Драпеко с иронией высказалась о дальнейшей судьбе певицы Наргиз Закировой

«Она была такой, ресторанной, певицей. Вот снова станет ресторанной. Я не очень понимаю мотивацию этих деятелей. Они все надеются получить популярность на Западе, наверное, чтобы в западных ресторанах петь?! Конкуренция там, конечно, очень высокая. Даже в Израиле уже места нет», — резюмировала депутат в комментарии «Газете.ru».