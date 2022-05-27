Елена Драпеко с иронией высказалась о дальнейшей судьбе певицы Наргиз Закировой

Артистку Наргиз Закирову после введенного в отношении нее запрета на въезд в Россию ждет судьба ресторанной певицы, если она справится с конкуренцией. С таким ироничным заявлением выступила первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.
Парламентарий отреагировала на новости о недопуске исполнительницы на территорию РФ в ближайшие 50 лет. По мнению Драпеко, нелестно отзывающаяся о стране Закирова, вероятно, сможет реализовать свой музыкальный потенциал в Европе. Правда, для этого ей должно крупно повезти.
«Она была такой, ресторанной, певицей. Вот снова станет ресторанной. Я не очень понимаю мотивацию этих деятелей. Они все надеются получить популярность на Западе, наверное, чтобы в западных ресторанах петь?! Конкуренция там, конечно, очень высокая. Даже в Израиле уже места нет», — резюмировала депутат в комментарии «Газете.ru».
Получившую широкую известность по шоу «Голoс» Закирову, по данным СМИ, задержали в Домодедово утром 25 мая после ее возвращения из Ташкента в Москву. Вскоре появилась информация о депортации певицы в Узбекистан. Позднее журналисты также сообщили о принятых в отношении звезды ограничениях.