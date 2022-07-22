Елена Блиновская в третий раз сыграла свадьбу с мужем в честь годовщины брака

Елена Блиновская

У Елены Блиновской, автора “Марафона желаний”, и ее супруга Алексея явно есть привычка жениться — друг на друге. 15-летие семейной жизни они отметили очередной свадьбой, уже третьей по счету. До этого кольцами они обменивались в день свадьбы и на десятилетие брака. Елена и Алексей устроили пышное торжество для близких и друзей, и прошло оно по всем традициям: был и роскошный наряд невесты со шлейфом, и белые голуби, которых “молодожены” выпускали в небо, и букет невесты.

Елена Блиновская с мужем

Блиновская показала подписчикам фото с праздника и поделилась секретом семейной гармонии.

Одну очень забавную штуку увидела вчера в наших тостах. Каждый из нас проецирует на другого свое сильное желание и старание оставаться вместе. Я говорю: “Если бы не ты, мы давно разошлись бы”. Он: “Благодаря тебе и твоей работе над нашими отношениями мы вместе”. Просто на самом деле нам сложно признавать это в самих себе. Что каждому из нас это больше всего надо,

— написала Елена в сторис*.

Мне и повезло и не повезло одновременно. Мое “зеркало” очень теплое и принимающее. Мне можно капризничать, быть глупой, ошибаться и тупить. Но при этом мой муж не забывает мне регулярно напоминать, что я все-таки взрослая. 15 лет мы в официальном браке. Это как с рождением ребенка. Местами непросто, но “родить обратно” уже точно не хочется. Потому что в союзе рождаешься новый “ты”,

— поделилась Блиновская, добавив, что благодарна мужу за его мудрость и рада оставаться его “малышкой”.

На празднике у Блиновской выступила группа “Моя Мишель”.

Когда деньги совсем лишние. Блиновская снова устроила многомиллионную вечеринку — в очередной раз вышла замуж за своего мужа. Королева кринжа сделала все как положено: белое платье, свечи, белые голуби, танцевальные номера от детей и тосты,

— прокомментировали праздник в телеграм-канале “Только никому”.

У Елены Блиновской и ее супруга есть четверо детей. Блиновская прославилась марафонами личностного роста в интернете, но ее неоднократно обвиняли в “инфоцыганстве”.

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