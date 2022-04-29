Электросамокаты Яндекс Go приехали в Санкт-Петербург

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Команда Яндекса объявила о расширении географического охвата проката электросамокатов Яндекс Go.





Теперь самокаты Яндекс Go можно арендовать в Санкт-Петербурге. Раньше сервис работал только в Москве и Краснодаре.

Самокаты можно забронировать в приложении Яндекс Go, нажав кнопку «Город». Помимо «Поминутного» появился специальный тариф «Фикс» с навигатором. Как отмечают разработчики, последний подойдёт, когда нужно доехать до определённого адреса. Приложение заранее покажет стоимость поездки.

Кроме этого, прогулка на самокатах стала более выгодна подписчикам «Яндекс Плюса» во всех городах присутствия самокатов — Москва, Санкт-Петербург и Краснодар. Пользователи подписки сейчас могут бесплатно на месяц подключить опцию «Самокаты» — и не платить 50 рублей за старт в любом тарифе, даже в групповой поездке.