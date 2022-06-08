Электросамокатчики Кузбасса удивили креативным подходом к парковке

Ранее на неправильную парковку жаловались в Кемерово, сообщает информационно-деловой портал «Сiбдепо». Жители города возмущались разбросанным безо всякого порядка по улицам средствам передвижения. Одно из них даже оказалось подвешенным на железную ограду.