Электромобили Geely переходят на платформу Huawei

Geely посредством официальной странички в социальной сети Weibo объявила о том, что автомобили бренда Geometry (а это исключительно электромобили) переходят на платформу Huawei. У Huawei есть и аппаратная, и программная платформы для электромобилей, в данном случае речь о второй.

На тизере Geely показал интерьер некого перспективного электромобиля – первого с системой Huawei HarmonyOS Smart Cockpit. У Geely в рамках бренда Geometry есть три модели – A, C и E. На картинке, судя по всему, фигурирует четвертая. Она получит большой сенсорный экран на передней панели и большой проекционный дисплей.

Больше никаких подробностей о перспективном электромобиле Geely нет, но что касается HarmonyOS Smart Cockpit, то это довольно умная система. Так, например, она сама автоматический включает темную тему оформления медиасистемы в зависимости от времени суток, а также автоматически включает рециркуляцию воздуха при въезде в тоннель. Тесная интеграция HarmonyOS Smart Cockpit позволяет выводить запущенную на телефоне навигацию куда угодно – хоть на проекционный экран, хоть на приборный щиток, хот на центральный дисплей медиасистемы. И это, естественно, далеко не все ее возможности.