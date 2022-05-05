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    Электромобилей придётся подождать. Компания Volkswagen почти распродала все машины, запланированные для производства в этом году

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Электромобилей придётся подождать. Компания Volkswagen почти распродала все машины, запланированные для производства в этом году

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    Планы автомобильных гигантов по быстрой электрификации явно плохо согласуются с реалиями, причём по многим фронтам. Так, генеральный директор Volkswagen Герберт Дисс (Herbert Diess) рассказал, что компания уже практически распродала все запланированные на этот год электромобили в США и Европе. 


    Само собой, речь идёт о предзаказанных авто. Компания собрала такое количество заказов, которые примерно сопоставимы с планами Volkswagen касательно производства электромобилей в 2022 году. К слову, это касается машин всего концерна, то есть заодно Audi, Skoda и прочих. 

    Таким образом, большинству тех, кто захочет позже в этом году заказать себе такой электромобиль, придётся ждать до 2023 года. 

    Проблема не только в достаточно высоком спросе, но и в сохраняющемся дефиците комплектующих и чипов, к которым добавилась ещё и остановка заводов в Китае из-за очередной вспышки COVID-19. 

    Volkswagen ожидает, что объем невыполненных заказов будет продолжать расти. В настоящее время в очереди уже есть много людей, ожидающих получения электромобиля, и в течение года их станет больше.  

    Согласно данным источника, в первом квартале текущего года немецкий автогигант продал чуть менее 100 000 электромобилей. Для сравнения, Tesla за тот же период реализовала около 310 000 машин.  

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