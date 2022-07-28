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Электромобиль Apple будет похож на итальянский спорткар? Apple переманила выходца из Lamborghini для работы над своим автомобилем

Электромобиль Apple будет похож на итальянский спорткар? Apple переманила выходца из Lamborghini для работы над своим автомобилем

По данным агентства Bloomberg, компания Apple привлекла одного из ведущих разработчиков компании Lamborghini — Луиджи Тараборрелли — для работы над своим электромобилем.


«Компания наняла Луиджи Тараборрелли, ветерана итальянского автопроизводителя с 20-летним стажем для разработки дизайна будущего автомобиля Apple», — написало агентство со ссылкой на свой источник.

Bloomberg утверждает, что такой шаг свидетельствует о возобновлении работ Apple над собственным электромобилем «после многих неудач и потрясений». В ноябре Apple приняла на работу бывшего инженера Tesla Кристофера Мура, чья команда занималась созданием беспилотного автомобиля. Также, как ожидается, над проектом будут работать специалисты из Ford, BMW, McLaren, Porsche и других компаний автомобильной отрасли.

Согласно информации агентства, Apple намерена начать производство электромобиля собственной разработки в 2025 году.

apple
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