Электромобиль Apple будет похож на итальянский спорткар? Apple переманила выходца из Lamborghini для работы над своим автомобилем

По данным агентства Bloomberg, компания Apple привлекла одного из ведущих разработчиков компании Lamborghini — Луиджи Тараборрелли — для работы над своим электромобилем.





«Компания наняла Луиджи Тараборрелли, ветерана итальянского автопроизводителя с 20-летним стажем для разработки дизайна будущего автомобиля Apple», — написало агентство со ссылкой на свой источник.

Bloomberg утверждает, что такой шаг свидетельствует о возобновлении работ Apple над собственным электромобилем «после многих неудач и потрясений». В ноябре Apple приняла на работу бывшего инженера Tesla Кристофера Мура, чья команда занималась созданием беспилотного автомобиля. Также, как ожидается, над проектом будут работать специалисты из Ford, BMW, McLaren, Porsche и других компаний автомобильной отрасли.

Согласно информации агентства, Apple намерена начать производство электромобиля собственной разработки в 2025 году.