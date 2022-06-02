Электрический «УАЗ Профи» окажется заметно дороже, чем было объявлено изначально

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В феврале петербургская компания «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» представила электрический грузовик EVM Pro, который был создан в сотрудничестве с Ульяновским автозаводом на базе шасси УАЗ «Профи». Теперь соучредитель компании Илья Рашкин рассказал свежие подробности о грядущем выпуске.
Серийное производство EVM Pro запланировано на сентябрь. Производить автомобиль будут на мощностях «Технополиса Москва», в бывших корпусах АЗЛК, которые располагаются рядом с автозаводом «Москвич».
Изначально было объявлено, что цена автомобиля составит около 3,5 млн рублей. Однако после повышения валютного курса цену подняли до 4 800 000 рублей. Теперь Рашкин отмечает, что EVM Pro будет стоить 4 000 000 рублей. Рашкин объяснил:
Это было вызвано тем, что часть комплектующих, как и само шасси, которое нам поставляет Sollers, подорожали. Так и аккумуляторные ячейки, которые мы закупаем у одного из крупнейших производителей в Китае. Это всё повлияло на стоимость. Мы были вынуждены её повысить. Сейчас валютный курс существенно отыграл обратно, но остались ещё сложности с логистикой, с точки зрения стоимости. В связи с этим мы рассчитываем, что нам удастся цену на автомобиль зафиксировать на уровне 4 млн рублей без учета государственной субсидии