Электрический «УАЗ Профи» окажется заметно дороже, чем было объявлено изначально

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В феврале петербургская компания «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» представила электрический грузовик EVM Pro, который был создан в сотрудничестве с Ульяновским автозаводом на базе шасси УАЗ «Профи». Теперь соучредитель компании Илья Рашкин рассказал свежие подробности о грядущем выпуске.





Серийное производство EVM Pro запланировано на сентябрь. Производить автомобиль будут на мощностях «Технополиса Москва», в бывших корпусах АЗЛК, которые располагаются рядом с автозаводом «Москвич».

Изначально было объявлено, что цена автомобиля составит около 3,5 млн рублей. Однако после повышения валютного курса цену подняли до 4 800 000 рублей. Теперь Рашкин отмечает, что EVM Pro будет стоить 4 000 000 рублей. Рашкин объяснил: