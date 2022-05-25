Электрический кроссовер Chery Omoda EV впервые замечен на улице

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Компания Chery начала тестировать электрический кроссовер Omoda EV, который должен поступить в продажу в Китае уже в этом году.





Источник пишут, что зарядный порт расположен прямо в центральной части решётки, которая встроена в передний бампер. Под днищем автомобиля можно рассмотреть аккумуляторную батарию.

На данный момент в Китае предлагают версию Omoda 5 с турбированным двигателем Kunpeng Power 1.6T и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Продажи автомобиля начнутся 10 июня. Ранее компания уже подтвердила планы на выпуск гибридной и полностью электрической версии Chery Omoda EV.

Предположительно, запас хода Chery Omoda EV будет составлять не менее 500 км. В остальном он должен быть похож по оснащению на бензиновую версию кроссовера, представленную несколькими месяцами ранее.

Недавно компания Chery анонсировала российскую премьеру бензиновой версии Omoda 5. Представлять новинку в России будет чемпионка зимних Олимпийских игр 2022 в Пекине, фигуристка Анна Щербакова.