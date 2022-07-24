Электрические минивэны Canoo EV разлетаются в США как горячие пирожки. После NASA их, возможно, закупит Пентагон

Армия США активно присматривается к электромобилям в рамках ранее намеченного плана по переходу к 2035 году военно-морских сил США на транспортные средства с нулевым уровнем выбросов в атмосферу. Поэтому Пентагон уже обратился к General Motors с просьбой предоставить электрический Hummer для изучения, но, как оказалось, GM не единственная удостоилась этой чести: армия США также попросила Canoo предоставить для изучения её электрический минивэн. Автомобиль предполагается использовать и при операциях, и просто в гарнизонной среде.





Canoo EV примечателен тем, что ранее был выбран NASA в качестве официального транспорта лунной миссии Artemis. Но и это еще не все – недавно 4500 электромобилей заказал ретейлер Walmart. В общем, спрос на эти автомобили есть, хотя интерес со стороны Пентагона к Canoo EV несколько неожиданный. В Сети уже шутят, что с такими армейскими автомобилями и войска не нужны: зачем посылать солдат на поле боя, если противник и так умрет от смеха, увидев Canoo EV.





Между тем, в самой Canoo рады интересу со стороны военного ведомства. «Для американской компании, базирующейся в сердце страны, большая честь быть выбранной армией США», — сказал Тони Аквила, инвестор, председатель совета и главный исполнительный директор Canoo. — «Это еще одна возможность продемонстрировать нашу запатентованную технологию, которую можно настраивать и адаптировать для различных вариантов использования».

Электромобиль, выбранный NASA, будет оснащаться единственным электромотором на задней оси (его мощность составит 355 л.с.), позволяющим ускоряться до 100 км/ч за 6,3 сек. Максимальная дальность пробега на одной зарядке составит около 400 км. Но для военных целей явно нужна полноприводная версия с большим запасом хода.