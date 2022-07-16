Электрические и водородные автомобили тоже могут быть спортивными. Hyundai показала концепты RN22e и N Vision 74

Компания Hyundai показала два концепта: RN22e и N Vision 74. Машины сильно отличаются друг от друга как внешне, так и технически.





Как сказано в пресс-релизе, RN22e использует модульную платформу Electric-Global Modular Platform (E-GMP) с конструкцией кузова Ioniq 6. Хорошо видно, что RN22e и Ioniq 6 действительно очень похожи. Компания говорит, что данный концепт используется для обкатки технологий, которые появятся в будущих спортивных моделях Hyundai N. В частности, уже в следующем году должна выйти Hyundai Ioniq 5 N.

RN22e оснащён электромоторами суммарной мощностью 585 л.с. и крутящим моментом 740 Нм, аккумулятором ёмкостью 77,4 кВт•ч и способен развивать скорость до 250 км/ч.

Концепт N Vision 74 выделяется в первую очередь тем, что это водородный автомобиль. Судя по всему, первый водородный автомобиль со спортивным характером, пусть это пока лишь концепт. Правда, был ещё концепт Hyundai N 2025 Vision Gran Turismo, но к обычным дорожным авто он отношения не имел. Дизайн создавался с целью отдать дань уважения необычному купе Hyundai Pony Coupe 1974 года.

Машина оснащена электрическим двигателем мощностью 680 л.с. с крутящим моментом 900 Нм. Есть аккумулятор ёмкостью 62,4 кВт•ч, причём, судя по всему, его можно заряжать и самостоятельно, как у обычного электромобиля. Максимальная скорость указана, как превышающая 250 км/ч, а запас хода равен 600 км. Ни о каких перспективах превращения в серийную машину компания не говорит.