Электрическая версия самого продаваемого автомобиля в США. Ford F-150 Lightning наконец-то начали отгружать розничным покупателям

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Компания Ford наконец-то начала поставки своего электрического пикапа F-150 Lightning розничным клиентам.





Производство машин компания начала в прошлом месяце, и вот теперь машины начали приезжать клиентам. Самый первый такой счастливчик запечатлён на фото выше.

Житель Мичигана забронировал комплектацию Platinum Trim Lightning ещё 20 мая прошлого года, а машину он получил 26 мая текущего, то есть спустя практически ровно год. Что интересно, этот человек владеет Tesla Model 3, уже внёс залог за Cybertruck и рассматривал для покупки Rivian R1T.

Так как Ford F-Series является самым продаваемым автомобилем в США, неудивительно, что компания собрала огромное количество предзаказов на электрическую версию, причём сейчас Ford не может точно сказать, когда сможет выполнить все эти заказы. В этом году компания собирается произвести только 40 000 машин, при том, что заказов собрано не менее 200 000.

С учётом субсидий машина в США стартует с 40 000 долларов.