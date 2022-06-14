Эльдар Иразиев опубликовал последнее видео скончавшегося Халиля Мусаева

Актер и режиссер Эльдар Иразиев показал последнее видео перед смертью экс-участника КВН Халиля Мусаева.
Мусаев скончался 14 июня в возрасте 48 лет. Накануне он попал в больницу с повторным инсультом. Дагестанские врачи боролись за его жизнь, однако спасти его так и не удалось. Друг и коллега бывшего кавээнщика показал последние кадры с ним.
«Ушел наш брат. Днем снял это свое последнее видео, вечером попал в больницу. А сегодня уже покинул нас. Пусть аллах простит тебя, и успокоит твою душу, мой брат», — подписал режиссер видеоролик на своей странице во «ВКонтакте».
На видео Мусаев сидит во дворе со своими дядей и общается на «больничные дела». Экс-участник КВН выглядит бодрым и веселым и передает всем привет.
Юморист выступал в КВН в команде «Махачкалинские бродяги» в 1990-е годах. Также известность ему принесли роли в шоу «Даешь молодежь» на СТС, трилогия «Горцы от ума», сериал «В Москве всегда солнечно», фильмы «Убежать, догнать, влюбиться» и «Понаехали».