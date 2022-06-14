Эльдар Иразиев опубликовал последнее видео скончавшегося Халиля Мусаева

Мусаев скончался 14 июня в возрасте 48 лет. Накануне он попал в больницу с повторным инсультом. Дагестанские врачи боролись за его жизнь, однако спасти его так и не удалось. Друг и коллега бывшего кавээнщика показал последние кадры с ним.