El Vocero: Мужчина обвинил Рики Мартина в домашнем насилии. Он уверяет, что певец встречался с ним, будучи замужем

Рики Мартин

На Рики Мартина снова подали в суд. На этот раз неизвестный мужчина обвинил его в домашнем насилии. Полиция Пуэрто-Рико должна была вручить певцу ордер о запрете на приближение к предполагаемой жертве, но пока не смогла этого сделать из-за невозможности с ним связаться.

Имя человека, обратившегося в суд, не разглашается, однако известно, что это не супруг Рики Мартина.

Пуэрториканское издание El Vocero сообщает, что жалобу подал бывший возлюбленный Рики Мартина, состоявший с ним в отношениях несколько месяцев. В заявлении истца говорится, что он расстался с Рики два месяца назад, но певец не захотел это принять и начал его преследовать. Теперь мужчина беспокоится за свою безопасность.

Представители Рики Мартина уже отвергли все предъявленные ему обвинения.

Мы абсолютно уверены, что, когда станут известны истинные факты по этому делу, наш клиент Рики Мартин будет полностью оправдан.

Джван Йосеф и Рики Мартин

Напомним, что Рики Мартин открыто заявил о своей гомосексуальности в 2010 году. С 2017 года он состоит в браке с художником Джваном Йосефом. Пара воспитывает четверых детей от суррогатных матерей.

Ранее на неделе на Рики Мартина подала в суд его бывший менеджер Ребекка Друкер. Она обвинила певца в токсичном поведении.