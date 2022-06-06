El Tiempo: Колумбия согласовала с Пентагоном отправку на Украину группы военнослужащих

Министерство обороны Колумбии в ближайшие месяцы отправит на Украину группу профессиональных военных, сообщает издание El Tiempo.
Как ожидается, миссия начнется в июле или августе и продлится от пяти до девяти месяцев. Источник журналистов отметил, что путь колумбийских солдат будет пролегать через одну из соседствующих с Украиной стран.
«Группа офицеров, унтер-офицеров и профессиональных солдат была отобрана, благодаря их опыту и знаниям, для поездки в Европу», — приводит издание заявление минобороны.
Глава ведомства Диего Молано, в свою очередь, подчеркнул, что миссия была согласована с американским коллегой Ллойдом Остином во время их встречи, состоявшейся в мае.