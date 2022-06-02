El Periodico: Шакира и Жерар Пике расстались из-за измен футболиста

Шакира и Жерар Пике

Испанское издание El Periodico сообщило о расставании певицы Шакиры и ее возлюбленного, футболиста клуба “Барселона” Жерара Пике. По данным источника издания, поводом для разрыва стали измены футболиста.

Источник сообщил, что пара уже несколько недель не живет вместе: Пике переехал в свою старую квартиру после того, как певица уличила его в измене. Кроме того, защитника “Барселоны” часто замечают в ночных клубах вместе с его другом, футболистом Рики Пучем, они проводят время в компании женщин. На вечеринках футболист находится до 2-3 часов ночи, несмотря на утренние тренировки.

Официально Шакира и Жерар Пике слухи о расставании пока не прокомментировали.

Жерар Пике и Шакира познакомились в 2010 году на съемках клипа певицы. Об их романе стало известно в 2011 году, а через год у пары родился первенец, сын Милан. Через три года Шакира и Пике стали родителями во второй раз: на свет появился их младший сын Саша. В официальном браке они не состоят. Жерар Пике младше певицы на 10 лет.

Это не единственный скандал, связанный с именем Шакиры: ранее ее обвинили в налоговом мошенничестве на сумму 15 млн евро. Певице гррзит большой штраф и тюремное заключение.