El Pais: прокуратура Испании требует для Шакиры 8 лет тюрьмы по делу о неуплате налогов

Шакира

Испанская газета El Pais сообщает, что прокуратура Испании потребовала восемь лет и два месяца тюремного заключения для колумбийской суперзвезды Шакиры и выплаты штрафа в размере 23,7 миллиона евро по делу о налоговом мошенничестве на сумму 14,5 миллиона евро. Всего певице вменяют шесть преступлений против государственной казны: по данным судебных органов Шакира уклонилась от уплаты подоходного налога с населения и налога на имущество в период с 2012 по 2014 год. Соглашение со следствием, которое означало бы избежание тюремного заключения, Шакира на этой неделе отклонила.

Сама певица заявляет, что полностью невиновна. Якобы в тот период она большую часть времени проводила на Багамах, а не в Испании. Однако обвинение ссылается на то, что тогда она уже начала свои отношения с игроком футбольного клуба “Барселона” Жераром Пике и регулярно проживала в Барселоне (недавно Шакира и Пике расстались). Обвинение основано на отчетах технических специалистов Налогового управления, которые проанализировали повседневную жизнь Шакиры с точки зрения ее посещения парикмахерских и салонов красоты, посещения местной клиники во время беременности первым ребенком или аренды студии звукозаписи недалеко от Барселоны. Технические специалисты также проанализировали социальные сети певицы.

По мнению прокуратуры, в деле Шакиры есть и отягчающие обстоятельства из-за “использования вмешивающихся юридических лиц”, то есть компаний в налоговых “гаванях”, которые позволили ей скрыть свои доходы от казны. В обвинительном заключении упоминаются в общей сложности 14 компаний, расположенных на Британских Виргинских островах, Мальте, в Люксембурге, США и Панаме.

Однако обвинение также учитывает смягчающее обстоятельство — возмещение ущерба, поскольку колумбийская звезда выплатила по суду 17,2 миллиона евро. Прокурор потребовал, чтобы на суде были допрошены Шакира и в общей сложности 37 свидетелей, некоторые из них в режиме видеоконференции.

Представление обвинительного заключения означает, что в ближайшие недели суд в Барселоне, расследовавший факты, вынесет постановление о начале устного судебного разбирательства. Это означает, среди прочего, что, даже если будет достигнуто соглашение в последнюю минуту, Шакира должна будет сидеть на скамье подсудимых.