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El Pais: Никарагуа разрешила присутствие в стране войск ВС РФ в гуманитарных целях

El Pais: Никарагуа разрешила присутствие в стране войск ВС РФ в гуманитарных целях
Федеральное агентство новостей

Президент Никарагуа Даниэль Ортега разрешил со второй половины 2022 года ввод в страну российских войск, самолетов и кораблей для участия в тренировках, операциях по оказанию гуманитарной помощи и для аварийно-спасательных работ при чрезвычайных ситуациях. Такая информация появилась в газете El Pais.

В газете уточняется, что власти Никарагуа также разрешили доступ в страну военным кораблям и самолетам для США, Мексики, Кубы, Венесуэлы, Гватемалы, Сальвадора, Гондураса и Доминиканской Республики.

Ранее в южной и центральной частях Балтийского моря начались учения блока НАТО под названием Baltops 2022, передает Argumenti.ru.

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