El Pais: Никарагуа разрешила присутствие в стране войск ВС РФ в гуманитарных целях

Президент Никарагуа Даниэль Ортега разрешил со второй половины 2022 года ввод в страну российских войск, самолетов и кораблей для участия в тренировках, операциях по оказанию гуманитарной помощи и для аварийно-спасательных работ при чрезвычайных ситуациях. Такая информация появилась в газете El Pais.