El País: Еврокомиссия обяжет ограничить отопление в общественных зданиях 19-ю градусами

Еврокомиссия инициировала экономию топлива в преддверии зимы. Специалисты предложили сократить потребление газа, рассказали журналисты El País.
Как утверждают в зарубежной прессе, ЕК обяжет ограничить отопление в общественных зданиях 19 градусами. Термостат кондиционера тоже подвергся новым правилам. Также приветствуется замена газа другими видами топлива в промышленности и производстве электроэнергии.
Европа и США ввели против России большое количество санкций. Некоторые из них коснулись жизненно необходимых ресурсов, которые Запад получал из РФ. В связи с этим цены на топливо выросли. Также подорожали и другие товары.