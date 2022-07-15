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El País: Еврокомиссия обяжет ограничить отопление в общественных зданиях 19-ю градусами

El País: Еврокомиссия обяжет ограничить отопление в общественных зданиях 19-ю градусами
globallookpress.com/Otto Stadler/imageBROKER.com

Еврокомиссия инициировала экономию топлива в преддверии зимы. Специалисты предложили сократить потребление газа, рассказали журналисты El País.

Как утверждают в зарубежной прессе, ЕК обяжет ограничить отопление в общественных зданиях 19 градусами. Термостат кондиционера тоже подвергся новым правилам. Также приветствуется замена газа другими видами топлива в промышленности и производстве электроэнергии.

Европа и США ввели против России большое количество санкций. Некоторые из них коснулись жизненно необходимых ресурсов, которые Запад получал из РФ. В связи с этим цены на топливо выросли. Также подорожали и другие товары.

газ еврокомиссия отопление
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