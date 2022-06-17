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Эль Макферсон с сыном, Летиция Каста и Кьяра Ферраньи посетили показ Dior в Севилье

В Севилье на площади Испании прошел показ круизной коллекции Dior. Гостями шоу стали Летиция Каста, Кьяра Ферраньи и супермодель Эль Макферсон с младшим сыном Аурелиусом Саем Бюссоном.

Молодой человек уверенно позировал вместе с мамой на фотоколле, ведь он продолжает семейное дело — Аурелиус Сай также пробует себя в моделинге, и у него уже есть опыт съемок для модных журналов.

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При создании новой коллекции Мария Грация Кьюри вдохновлялась испанской культурой, поэтому на подиуме было много красного и черного цвета, платья в стиле танцовщиц фламенко, жакеты и жилеты, напоминающие традиционные костюмы тореадоров и всадников.

На самом показе звучала испанская музыка — перед собравшимися выступили местные музыканты и танцовщицы. Отдельное место в коллекции заняли платья, на которые были нанесены принты в виде картин с традиционными мотивами. Их создала современная испанская художница Мария Анхелес Вила Тортоса.

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