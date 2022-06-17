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Эль Макферсон с сыном, Летиция Каста и Кьяра Ферраньи посетили показ Dior в Севилье

Эль Макферсон с сыном, Летиция Каста и Кьяра Ферраньи посетили показ Dior в Севилье

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Эль Макферсон с сыном, Летиция Каста и Кьяра Ферраньи посетили показ Dior в Севилье

В Севилье на площади Испании прошел показ круизной коллекции Dior. Гостями шоу стали Летиция Каста, Кьяра Ферраньи и супермодель Эль Макферсон с младшим сыном Аурелиусом Саем Бюссоном.

Молодой человек уверенно позировал вместе с мамой на фотоколле, ведь он продолжает семейное дело — Аурелиус Сай также пробует себя в моделинге, и у него уже есть опыт съемок для модных журналов.

Эль Макферсон с сыном Аурелиусом Саем БюссономЭль Макферсон с сыном Аурелиусом Саем БюссономЭль МакферсонЭль МакферсонКьяра ФерраньиКьяра ФерраньиЛетиция КастаЛетиция КастаАмира КазарАмира КазарЖанна ДамасЖанна Дамас

При создании новой коллекции Мария Грация Кьюри вдохновлялась испанской культурой, поэтому на подиуме было много красного и черного цвета, платья в стиле танцовщиц фламенко, жакеты и жилеты, напоминающие традиционные костюмы тореадоров и всадников.

Показ Dior

Показ Dior

Показ Dior

Показ Dior

Показ Dior

Показ Dior

Показ Dior

Показ Dior

Показ Dior

Показ Dior

Показ Dior

Показ Dior

Показ Dior

Показ Dior

На самом показе звучала испанская музыка — перед собравшимися выступили местные музыканты и танцовщицы. Отдельное место в коллекции заняли платья, на которые были нанесены принты в виде картин с традиционными мотивами. Их создала современная испанская художница Мария Анхелес Вила Тортоса.

Показ Dior

Показ Dior

Показ Dior

Показ Dior

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RusNewsToday24
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