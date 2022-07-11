Экстренная эвакуация мирных жителей проходит в Шахтерске из-за обстрелов со стороны ВСУ

Как пишут некоторые СМИ, текущая ситуация в городе является критической. Прекращена работа всех учреждений, организаций и предприятий Шахтерска.

«В целях безопасности необходимо переместиться в старую часть города Шахтерска, отдаленные от микрорайонов поселки и села или выехать за город. Организован подвоз населения», — говорится на официальном сайте местной администрации.

Украинские боевики вынудили власти города объявить дополнительную эвакуацию. Сообщается, что город в 30 километрах от Донецка горит: пожары начались в разных местах после разрывов украинских снарядов.

Жителей города Шахтерска в Донецкой Народной Республике экстренно эвакуируют после обстрелов со стороны ВСУ в ночь с 7 на 8 июля.