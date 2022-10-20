Экстрасенс: смертельное ДТП с Большовой стало расплатой актрисы за увлечение сектой

Жрица африканских культов Полина Шаховская объяснила, что стало настоящей причиной ДТП с участием актрисы Анны Большовой. По словам экстрасенса, артистку настигла кармическая расплата за совершенные грехи.
Шаховская рассказала, что Большова долгое время была участницей секты, куда ее привела мачеха. Подобные организации негативно сказываются на энергетике человека, поэтому ДТП со смертельным исходом стало своеобразной расплатой для артистки.
«Я слышала, что Анна интересовалась мистикой и состояла в так называемой секте, куда семью Большовых привела мачеха актрисы. Это всегда оставляет определение следы на энергетике человека и включает законы кармы, ломает судьбу. Поэтому ДТП — это своего рода расплата за неправильный выбор, который делает человек», — заявила жрица в беседе с kp.ru.
ДТП с участием Большовой произошло ночью 14 октября в Калужской области. Под колесами иномарки артистки оказалась 31-летяя местная жительница. По предварительным данным, в крови знаменитости не было обнаружено алкоголя, кроме того, она не нарушала скоростной режим.