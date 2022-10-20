Экстрасенс: смертельное ДТП с Большовой стало расплатой актрисы за увлечение сектой

«Я слышала, что Анна интересовалась мистикой и состояла в так называемой секте, куда семью Большовых привела мачеха актрисы. Это всегда оставляет определение следы на энергетике человека и включает законы кармы, ломает судьбу. Поэтому ДТП — это своего рода расплата за неправильный выбор, который делает человек», — заявила жрица в беседе с kp.ru.