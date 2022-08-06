Экстрасенс Батыр расшифровала ударившую рядом с Белым домом молнию как знак спасения США

Молния, ударившая в исторический парк «Лафайет-сквер» у Белого дома, стала знаком спасения для Соединенных Штатов. Такое мнение выразила участница «Битвы экстрасенсов», шаман Елена Батыр.
По ее словам, США все еще могут выйти из накрывшего страну кризиса, передает «ПолитРоссия». Однако, как указала экстрасенс, Вашингтону нужно сконцентрироваться на внутренних проблемах.
«Хотя весь год для Америки будет плохой, ударившая молния — это знак того, что страна может выйти из кризиса. Но для этого США нужно вести много переговоров, вот только не с другими государствами, а внутри самих себя. Это знак, что американцам пора заняться своими собственными проблемами», — отметила Батыр.
Ранее стало известно, что молния поразила дерево на площадке прямо напротив Белого дома. Удар пришелся на четверых людей, которые сейчас находятся в критическом состоянии.