Экстрасенс Батыр расшифровала ударившую рядом с Белым домом молнию как знак спасения США

«Хотя весь год для Америки будет плохой, ударившая молния — это знак того, что страна может выйти из кризиса. Но для этого США нужно вести много переговоров, вот только не с другими государствами, а внутри самих себя. Это знак, что американцам пора заняться своими собственными проблемами», — отметила Батыр.