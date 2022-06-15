Экспресс-диета и простые упражнения помогут за две недели сбросить лишний вес

Однако правильно и без вреда для здоровья тоже можно похудеть. Для этого нужно соблюдать несколько правил: уменьшить количество простых углеводов (к ним относятся сахар, хлеб и булочки, газировки и сладкие фрукты), добавить в рацион больше белка и ни в коем случае не исключать жиры. Диетологи советуют есть каждые 2,5–3 часа, но понемногу.