Экспресс-диета и простые упражнения помогут за две недели сбросить лишний вес

Здоровое похудение начинается со сбалансированного питания и физических нагрузок. Это особенно важно учитывать, если сбросить лишнее нужно за две недели.
Согласно исследованиям, наиболее безопасным считается похудение не более чем на 2 кг в неделю. Если за две недели сбросить около 10 кг, здоровье, в том числе женское, серьезно пострадает, сообщает NEWS.ru.
Однако правильно и без вреда для здоровья тоже можно похудеть. Для этого нужно соблюдать несколько правил: уменьшить количество простых углеводов (к ним относятся сахар, хлеб и булочки, газировки и сладкие фрукты), добавить в рацион больше белка и ни в коем случае не исключать жиры. Диетологи советуют есть каждые 2,5–3 часа, но понемногу.
Кроме того, обязательно заниматься физической нагрузкой. К ней относятся такие простые и знакомые всем упражнения, как скручивания, «велосипед», планка, подъем ног при помощи мышц пресса и касание пальцев ног кончиками пальцев рук. Такие тренировки нужно выполнять каждый день, постепенно увеличивая нагрузку.