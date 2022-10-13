Экспозицию с барельефом «Мефистофель» в Петербурге откроют в середине ноября

Экспозицию с сбитым несколько лет назад барельефом «Мефистофель» откроют в середине ноября в петербургском Центре культурного наследия имени академика Б. Б. Пиотровского.
Чтобы помочь реставраторам в процессе воссоздания, специалисты отсканировали фрагменты произведения. Отмечается, что фигуры барельефа не будут склеивать между собой. Каждая деталь получит свой отдельный крепеж, а также подложку для монтажа.
«Мефистофеля закрепят на специальный фон с изображением фасада дома на Лахтинской, 24. Таким образом, будет создан полноценный образ произведения», — сообщила куратор экспозиции «История движения в защиту Петербурга» общественной организации Северной столицы Елена Кононенко.
По ее словам, открытие выставки должно состояться в конце октября. Однако более реальный срок — середина ноября, передает газета «Петербургский дневник».