Экспозиция будущего: калужские мастера представили свое видение будущего России на ПМЭФ-2022

«Наши калужские мастера представили уже третье поколение этих аппаратов. Это наше будущее. Лет через десять, наверняка, они будут у каждого. Осталось достичь максимальной безопасности полета и сделать аккумуляторы более емкими. Скорее всего, с литий-ионных необходимо перейти на водородные элементы. В мире есть и другие производители подобных аппаратов, но они используют пропеллеры диаметром более метра. У нас — 286 маленьких пропеллеров. Ими легче управлять, они более безопасны, просты в эксплуатации и надежны», — объяснил Горобцов.