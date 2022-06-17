Экспозиция будущего: калужские мастера представили свое видение будущего России на ПМЭФ-2022

Пассажирский дрон-квадрокоптер, электрическая зарядная станция, золотой стол ручной работы и многое другое представила Калужская область на ПМЭФ-2022. Замгубернатора региона Константин Горобцов рассказал в беседе с корреспондентом издания «Народные Новости», входящего в Медиагруппу «Патриот», какое будущее ждет Россию, и почему в Калужской области не боятся западных санкций.
В этом году стенд региона содержит образцы инновационной продукции, созданные на территории Калужской области: зарядные станции для электромобилей, летающий квадрокоптер, поднимающий человека, отметил вице-губернатор. Наиболее яркий элемент экспозиции — черный дрон, будто прилетевший прямиком из будущего. Примечательно, что представленный на стенде образец — не прототип, а работающая модель. Так, один такой дрон уже продали полиции Дубая.
«Наши калужские мастера представили уже третье поколение этих аппаратов. Это наше будущее. Лет через десять, наверняка, они будут у каждого. Осталось достичь максимальной безопасности полета и сделать аккумуляторы более емкими. Скорее всего, с литий-ионных необходимо перейти на водородные элементы. В мире есть и другие производители подобных аппаратов, но они используют пропеллеры диаметром более метра. У нас — 286 маленьких пропеллеров. Ими легче управлять, они более безопасны, просты в эксплуатации и надежны», — объяснил Горобцов.
Учитывая, что 2022-й объявлен в России годом культурного наследия, калужская делегация решила привезти в Петербург традиционную вышивку, глиняные дымковские игрушки и даже элементы мозаичного искусства. Внимание гостей форума привлекает большой и необычный стол. Это ручная работа итальянского мастера, имеющего собственное производство в Калуге.
Представленная продукция привлекает не только простых гостей ПМЭФ-2022, но и инвесторов. Так, за два неполных дня мероприятия Калужская область заключила контракты на десятки миллиардов рублей.
«Мы уже подписали порядка десятка соглашений с инвесторами. Будет еще больше. На форуме планируем подписать соглашений на общую сумму 70 млрд рублей», — констатировал Горобцов.
Инвесторы с удовольствием вкладывают средства в самые разнообразные отрасли Калужской области, подчеркнул замгубернатора. По его словам, это и деревообработка, и инновационные технологии, и фармацевтические производства, и многое другое. Все это крайне важно, если учесть, что Россия оказалась под беспрецедентным санкционным давлением Запада, получив еще один толчок для развития собственных производств.
«На сегодняшний день мы не прочувствовали на нашей экономике последствия санкций. Надеемся, что они не так болезненно нас коснутся. Наша задача — переориентировать предприятия на выпуск отечественной продукции из наших строительных материалов и комплектующих. Кроме того, требуется прорыв в сельском хозяйстве. В этой сфере используется иностранное оборудование. Над этими позициями необходимо поработать. Животноводство, молочное скотоводство — всего этого санкции не коснутся», — резюмировал Горобцов.
Напомним, в этом году главной темой ПМЭФ стал поиск новых возможностей в изменившемся мире. В форуме примут участие представители более 90 стран. Основная деловая программа разделена на четыре тематических направления: глобальная и российская экономика, социальная, технологическая повестка, развитие человеческого потенциала. Также запланированы сессии, посвященные развитию творческих индустрий, спорта и образования.