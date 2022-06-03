Экспозиционный зал «Бочка Диогена» откроется для посетителей в Тынде 7 июня

В музее истории Байкало-Амурской магистрали 7 июня откроется самый необычный экспозиционный зал.
Речь идет о зале «Бочка Диогена». В 2022 году это будет уже 18-ый сезон, однако он отличается от прошлых из-за более позднего открытия. Все дело в том, что конец мая и начало июня выдались холодными и дождливыми в этом году, именно поэтому организаторами было принято решение отложить выставку.
«Бочка» является одним из самых популярных туристических мест в Тынде. С началом лета большое количество туристов приезжает в Амурскую область, чтобы посетить музей истории БАМа. Служащие заведения с радостью показывают гостям гордость музея — «Бочку Диогена», передает интернет-портал Gazeta-bam.ru.