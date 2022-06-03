Экспозиционный зал «Бочка Диогена» откроется для посетителей в Тынде 7 июня

Речь идет о зале «Бочка Диогена». В 2022 году это будет уже 18-ый сезон, однако он отличается от прошлых из-за более позднего открытия. Все дело в том, что конец мая и начало июня выдались холодными и дождливыми в этом году, именно поэтому организаторами было принято решение отложить выставку.