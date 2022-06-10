Эксперты ВОЗ рекомендовали продолжить изучение теории об утечке SARS-CoV-2

Исследователи выяснили, что штаммы, от которых произошел SARS-CoV-2, эволюционировали из перешедших от животных к человеку вирусов. Так, ближайшими «родственниками» коронавируса, вызвавшего пандемию, стали бета-коронавирусы, выявленные у летучих мышей в Китае в 2013-м и в Лаосе в 2020 году. Однако ученые до сих не выяснили, каким именно образом этот вирус попал в человеческий организм.