Эксперты ВОЗ рекомендовали продолжить изучение теории об утечке SARS-CoV-2

Расследование теории об утечке SARS-CoV-2 из китайских лабораторий необходимо продолжить. Об этом заявили в Научно-консультативной группе по новым опасным патогенам (SAGO) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Исследователи выяснили, что штаммы, от которых произошел SARS-CoV-2, эволюционировали из перешедших от животных к человеку вирусов. Так, ближайшими «родственниками» коронавируса, вызвавшего пандемию, стали бета-коронавирусы, выявленные у летучих мышей в Китае в 2013-м и в Лаосе в 2020 году. Однако ученые до сих не выяснили, каким именно образом этот вирус попал в человеческий организм.
«SAGO отмечает, что новых данных для оценки лабораторной утечки в качестве пути передачи SARS-CoV-2 в человеческую популяцию не появилось, и рекомендует провести дальнейшее расследование этого и всех других возможных вариантов», — сообщает РИА Новости.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что борьба с коронавирусом еще не закончилась. По его словам, Россия оказалась в числе стран-лидеров по ключевым направлениям, связанным с профилактикой распространения инфекции, передает телеканал «360».