Эксперты сервиса по бронированию отелей назвали места для лучшего горного отдыха в России

Специалисты сервиса по бронированию отелей Bronevik.com подготовили подборку пяти наиболее популярных горных курортов России. Об этом сообщает РИА Новости.
Город Кисловодск в Ставропольском крае знаменит не только лечебными санаториями, но и своими видами. Лучшие пейзажи открываются с гор Малое и Большое седло. Они доступны почти в любое время года.
Нальчик — один из ближайших к Эльбрусу крупных населенных пунктов. Регулярно проводятся экскурсии к подножию знаменитой горы, а также подъемы на верх.
Поселок Ключи находится близко к одному из самых высоких вулканов всей Евразии — Ключевской Сопке. Взбираться по склонам довольно просто. Туристов также привлекает удивительный вид у подножья.
Белокуриха является главными горным курортом Алтайского края. Летом туда отправляются экскурсии по горным хребтам. Также есть возможность принять участие в настоящем походе с двухдневным подъемом на вершину Семинского перевала.
«Роза Хутор» в Сочи является одним из наиболее крупных полярных курортов. Он предлагает гостям разнообразные возможности досуга и захватывающие виды на горы.
Российские туристы купили почти все места в отелях Абхазии и Сочи. Об этом информирует URA.RU.