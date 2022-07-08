Эксперты Роспотребнадзора подключились к судебному разбирательству с IKEA

Специалисты Роспотребнадзора намерены использовать правовой инструментарий для защиты прав россиян в рамках судебного разбирательства с компанией IKEA. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Представители Роспотребнадзора подчеркнули, что служба включилась в судебное разбирательство, поскольку она уполномочена давать заключения по делам о возможных нарушениях прав потребителей. Они напомнили, что в соответствии с российским законодательством юридические лица несут ответственность перед своими клиентами.
«Роспотребнадзор намерен использовать весь доступный правовой инструментарий для защиты прав и законных интересов российских граждан», — говорится в сообщении, опубликованном на канале ведомства в мессенджере Telegram.
Отмечается, что ранее IKEA временно остановила онлайн-распродажу на российском сайте. Представители компании подчеркнули, что специалисты работают над уже принятыми заказами и делают все возможное для восстановления работы сайта.