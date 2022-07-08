Эксперты Роспотребнадзора подключились к судебному разбирательству с IKEA

Представители Роспотребнадзора подчеркнули, что служба включилась в судебное разбирательство, поскольку она уполномочена давать заключения по делам о возможных нарушениях прав потребителей. Они напомнили, что в соответствии с российским законодательством юридические лица несут ответственность перед своими клиентами.