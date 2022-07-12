Эксперты Роскачества дали советы по выбору недорогого вина в магазине

Выбирая в магазине вино в ценовом сегменте от 300 до 500 рублей, сначала стоит обращать внимание на цвет напитка и год урожая.
Так, недорогие вина не должны быть старше трех лет. Об этом рассказали специалисты Роскачества в беседе с РИА Новости.
«Большинство недорогих вин, как белых, так и красных, делаются по таким технологиям, которые позволяют вину лучше всего раскрыться именно в молодости. Если вину 3-5 лет, а оно еще не продалось за небольшие деньги, значит, в лучшем случае оно будет “уставшим” — неярким и не очень вкусным», — объяснили в ведомстве.
Также важно посмотреть, как вино выглядит в бутылке. По словам экспертов, белые и розовые вина в прозрачном стекле наиболее подвержены воздействию солнечных лучей, поэтому быстрее “старятся” на полках супермаркетов.
В Госдуме предложили ограничить продажу крепкого алкоголя в прибрежных зонах и парках летом. С данной инициативой выступил депутат Султан Хамзаев, пишет «Вечерняя Москва».
Роскачество ранее проверило квас в российских магазинах. Экспертизу успешно прошли более 70% марок, передает телеканал «360».