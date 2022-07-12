Эксперты Роскачества дали советы по выбору недорогого вина в магазине

«Большинство недорогих вин, как белых, так и красных, делаются по таким технологиям, которые позволяют вину лучше всего раскрыться именно в молодости. Если вину 3-5 лет, а оно еще не продалось за небольшие деньги, значит, в лучшем случае оно будет “уставшим” — неярким и не очень вкусным», — объяснили в ведомстве.