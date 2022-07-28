Эксперты рассказали, кому точно не стоит покупать гибридные автомобили

Основной недостаток таких машин заключается в плохой переносимости низких температур, ведь батарея зимой быстрее разряжается и выходит из строя. Поэтому у жителей холодных районов страны машина может весь сезон простоять в гараже. Кроме того, «гибриды» гораздо дороже ремонтировать.