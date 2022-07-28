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Эксперты рассказали, кому точно не стоит покупать гибридные автомобили

Эксперты рассказали, кому точно не стоит покупать гибридные автомобили
globallookpress.com/Graeme Hendry/moodboard

  Специалисты издания NJcar рассказали о главных достоинствах и недостатках гибридных автомобилей.   

Как объяснили эксперты, основной плюс гибридных машин заключается в экономичности, поскольку заряжать машину от аккумулятора дешевле, чем покупать бензин. Другое преимущество касается в большем запасе хода. 

«При этом подзаряжаемые “гибриды” могут передвигаться только на электротяге на расстояния до 100 км», — указали корреспонденты издания.

Основной недостаток таких машин заключается в плохой переносимости низких температур, ведь батарея зимой быстрее разряжается и выходит из строя. Поэтому у жителей холодных районов страны машина может весь сезон простоять в гараже. Кроме того, «гибриды» гораздо дороже ремонтировать.

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