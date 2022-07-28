Эксперты рассказали, кому точно не стоит покупать гибридные автомобили

Специалисты издания NJcar рассказали о главных достоинствах и недостатках гибридных автомобилей.
Как объяснили эксперты, основной плюс гибридных машин заключается в экономичности, поскольку заряжать машину от аккумулятора дешевле, чем покупать бензин. Другое преимущество касается в большем запасе хода.
«При этом подзаряжаемые “гибриды” могут передвигаться только на электротяге на расстояния до 100 км», — указали корреспонденты издания.
Основной недостаток таких машин заключается в плохой переносимости низких температур, ведь батарея зимой быстрее разряжается и выходит из строя. Поэтому у жителей холодных районов страны машина может весь сезон простоять в гараже. Кроме того, «гибриды» гораздо дороже ремонтировать.