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Эксперты портала NJcar рассказали о правилах езды по мокрой трассе

Эксперты портала NJcar рассказали о правилах езды по мокрой трассе
globallookpress.com/Caroline Seidel/dpa

Автомобильные эксперты рассказали россиянам о правилах вождения в дождливую погоду. Специалисты напомнили об опасности аквапланирования и плохой видимости

При движении по мокрой трассе недопустимо превышать скорость. Важно, чтобы дистанция между другими транспортными средствами была в два-три раза больше. При скорости движения более 60 км/ч даже неглубокая лужа способна лишить машину управляемости и отправить авто в занос.

Во время дождя важно включать противотуманные фары и фонари. Также нужно помнить об опасности глубоких луж во время ливней на трассе — из-за них можно получить гидроудар, после которого вода окажется в двигателе. По возможности лучше объезжать глубокие лужи, особенно на проселочных дорогах, напоминают эксперты NJcar.

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