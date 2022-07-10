Эксперты портала NJcar рассказали о правилах езды по мокрой трассе

Во время дождя важно включать противотуманные фары и фонари. Также нужно помнить об опасности глубоких луж во время ливней на трассе — из-за них можно получить гидроудар, после которого вода окажется в двигателе. По возможности лучше объезжать глубокие лужи, особенно на проселочных дорогах, напоминают эксперты NJcar.