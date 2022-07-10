Эксперты портала NJcar рассказали о правилах езды по мокрой трассе

Автомобильные эксперты рассказали россиянам о правилах вождения в дождливую погоду. Специалисты напомнили об опасности аквапланирования и плохой видимости
При движении по мокрой трассе недопустимо превышать скорость. Важно, чтобы дистанция между другими транспортными средствами была в два-три раза больше. При скорости движения более 60 км/ч даже неглубокая лужа способна лишить машину управляемости и отправить авто в занос.
Во время дождя важно включать противотуманные фары и фонари. Также нужно помнить об опасности глубоких луж во время ливней на трассе — из-за них можно получить гидроудар, после которого вода окажется в двигателе. По возможности лучше объезжать глубокие лужи, особенно на проселочных дорогах, напоминают эксперты NJcar.