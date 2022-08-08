Эксперты по недвижимости фиксируют оживление на рынке долгосрочной аренды

В городах-миллионниках средняя цена за долгосрочную аренду «однушки» в августе составила 20 тысяч 800 рублей в месяц, за двухкомнатную — 31 тысячу 200 рублей. Согласно информации «Циан.Аналитики», по итогам месяца эти показатели стали больше на 3,5% и 3% соответственно.