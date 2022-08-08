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Эксперты по недвижимости фиксируют оживление на рынке долгосрочной аренды

Эксперты по недвижимости фиксируют оживление на рынке долгосрочной аренды
pxhere.com/PD

Рост цен на аренду квартир в России наблюдается за счет приближения высокого осеннего сезона, а также адаптации россиян к кризису, пишет «Коммерсантъ».

Эксперты отмечают увеличивающийся спрос на аренду жилья, но собственники недвижимости ведут себя сдержанно в связи с большой конкуренцией. В течение двух месяцев стоимость аренды квартир вырастет, однако на динамику напрямую влияет накопленный объем предложений.

В городах-миллионниках средняя цена за долгосрочную аренду «однушки» в августе составила 20 тысяч 800 рублей в месяц, за двухкомнатную — 31 тысячу 200 рублей. Согласно информации «Циан.Аналитики», по итогам месяца эти показатели стали больше на 3,5% и 3% соответственно.

Значительное увеличение стоимости аренды жилья зафиксировано в Перми, где долгосрочная аренда однокомнатной выросла на 7,9% — до 16 тысяч 400 рублей. На второй месте находится Ростов-на-Дону (7,1%).

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