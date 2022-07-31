Эксперты оценили мощность ударившего по штабу Черноморского флота беспилотника

Штаб Черноморского флота в Севастополе атаковал самодельный беспилотник. БПЛА имел небольшую дальность действия и, значит, был запущен и управлялся кем-то поблизости. Так считают эксперты, проанализировавшие имеющуюся о ЧП информацию. Штаб был атакован в День ВМФ России.