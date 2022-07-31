Эксперты оценили мощность ударившего по штабу Черноморского флота беспилотника

Штаб Черноморского флота в Севастополе атаковал самодельный беспилотник. БПЛА имел небольшую дальность действия и, значит, был запущен и управлялся кем-то поблизости. Так считают эксперты, проанализировавшие имеющуюся о ЧП информацию. Штаб был атакован в День ВМФ России.
«Судя по фотографиям с места происшествия, злоумышленниками использовался, скорее всего, гражданский аппарат с прикрепленным к нему взрывным устройством. Дальность у таких аппаратов небольшая – 2-3 километра», — сказал «МК» эксперт на условиях анонимности.
Это означает, что БПЛА был запущен неподалеку от штаба Черноморского флота. Диверсию, судя по всему, осуществляли лица, завербованные киевским режимом.
Работа комплексов «Панцирь» в ходе спецоперации на Украине доказала, что российские системы ПВО могут успешно противостоять низколетящим небольшим БПЛА, однако не всегда целесообразно применять по малым аппаратам управляемые ракеты.