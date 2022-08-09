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Эксперты объяснили, зачем летом нужно отключать систему стабилизации на автомобиле

Эксперты объяснили, зачем летом нужно отключать систему стабилизации на автомобиле
pxhere.com

Автоэксперты рассказали россиянам, для чего летом нужно отключать систему стабилизации на транспортном средстве. Специалисты сообщили, как может навредить ESP.

Известно, что ESP отвечает за безопасность управления. Несмотря на это, многие автомобилисты вспоминают об этой системе во время дрифта. Ведь ESP помогает машине при крутом заносе.

Эксперты портала NJcar предупреждают, что выключать систему стабилизации можно только в особых ситуациях.Кроме этого, дополнительным поводом для отключения системы станет крутой подъем в гору.

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