Эксперты объяснили причины спада интереса россиян к кредитам

Интерес россиян к кредитам в сентябре и октябре упал на 10-25%, сообщают «Известия».
Представители банков рассказывают, что обычно с осени и до конца декабря число заявок на предоставление кредитования увеличивается, но не в текущем году.
Эксперты связывают эту ситуацию с геополитической обстановкой, а также увеличением процентных ставок со стороны финансовых учреждений. При этом банки ужесточают правила, связанные с рисками, что тоже может вызвать негативную реакцию у желающих взять кредит.
Также экономисты не советуют россиянам брать ипотеки с околонулевыми ставками, ведь такой способ кредитования может быть опасен для бюджета, сообщает издание «ФедералПресс».