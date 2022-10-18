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Эксперты NJcar сравнили недостатки корейских и немецких машин

Эксперты NJcar сравнили недостатки корейских и немецких машин
pxhere.com

Покупатели машин часто задаются вопросом о выборе марке. Специалисты сравнили недостатки корейских и немецких авто.

По словам автоэкспертов, все представители немецких и корейских концернов обладают приблизительно одинаковыми недостатками. Так, европейские машины страдают от недолговечности турбированных движков, в то время как на корейских моделях устанавливаются надежные атмосферники.

Однако не стоит забывать, что концерны из Южной Кореи не уделяют достаточного внимания антикоррозийному покрытию кузова и качеству лакокрасочного покрытия, об этом сообщает NJcar.

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