эксперты называют это последствиями военной спецоперации

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Автомобильные заводы, расположенные на территории России, в марте 2022 года произвели в общей сложности 71,9 тыс. единиц автомобильной техники. При этом по сравнению с мартом прошлого года продажи рухнули более чем вдвое (-57%), а по сравнению с февралём этого года продажи снизились на 44%.

Производство легковых автомобилей в марте упало сильнее всего и составило 50,2 тыс. единиц (-64%). Выпуск лёгких коммерческих автомобилей (LCV) снизился на 31% до 11 тыс. машин, а производство грузовиков снизилось на 21% и составило 9,6 тыс. машин. Интересно, что производство автобусов увеличилось на 35% до 1,1 тыс. единиц.





По итогам первого квартала в России было выпущено 302,6 тыс. единиц автомобильной техники, что на 21% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Производство легковых машин упало на 28%, а производство LCV, грузовиков и автобусов увеличилось на 9%, 10% и 84% соответственно.

Падение производства эксперты связывают с последствиями военной спецоперации на Украине, из-за чего ряд иностранных автопроизводителей приостановил работу своих предприятий в России, а некоторые столкнулись с перебоями в поставках комплектующих, что вызвало нарушение их производственных графиков.

При этом эксперты агентства «Автостат» констатировали, что три компании в десятке лидеров продемонстрировали рост еженедельных продаж впервые с момента начала кризиса.