Эксперты назвали альтернативы европейскому рынку для российской нефти

«Вы знаете, что мы скакнули с 10 на 2 место среди поставщиков нефти в Индию. И я думаю, что в ближайшие дни выйдем на первое место с 25% всего индийского импорта. Это огромный показатель с учетом того, что Индия импортирует нефти больше, чем все страны Европы вместе взятые, причем это растущий рынок», — добавил он.