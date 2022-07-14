Эксперты назвали альтернативы европейскому рынку для российской нефти

Попытки западных стран разрушить экономику РФ с помощью ведения эмбарго на нефть провалились. Эксперты во время круглого стола, организованном Институтом развития технологий ТЭК, обсудили, насколько российская нефть готова к окончательной переориентации на Восток, сообщает ИА REX.
По словам эксперта Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве РФ Станислава Митраховича, на сегодняшний день удалось экспортировать в страны Азии значительный объем нефти.
«Вы знаете, что мы скакнули с 10 на 2 место среди поставщиков нефти в Индию. И я думаю, что в ближайшие дни выйдем на первое место с 25% всего индийского импорта. Это огромный показатель с учетом того, что Индия импортирует нефти больше, чем все страны Европы вместе взятые, причем это растущий рынок», — добавил он.
Руководитель Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Вячеслав Мищенко, в свою очередь, назвал перспективными направлениями черного золота для восточных маршрутов действующие месторождения Западной Сибири, транспортный коридор «Север-Юг», с помощью которого можно экспортировать нефть на север Ирана.