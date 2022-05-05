Эксперты NASA связали пониженную температуру поверхности Луны с особенностями ее ядра

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Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) измерили температуру поверхности Луны. По их словам, на этот показатель влияют особенности строения ядра естественного спутника Земли.
Ученые утверждают, что лунные день и ночь длятся чуть больше 13 дней. Солнечная сторона Луны нагревается до 127 градусов, в то время как на темной стороне она опускается до −173 градусов. По словам директора одной из программ NASA, низкая температура поверхности обусловлена размерами ядра Луны.
«Отсюда следует, что давление в центре ядра не такое большое как у нашей планеты, и температура также меньше», — приводит его слова издание Planet Today.
Температура поверхности Луны представляет интерес для научного сообщества. Это обусловлено тем, что в глубинах спутника Земли находится реликтовый лед, что подтверждается результатами исследования, проведенного 12 лет назад. В настоящее время ученые пытаются найти дополнительные запасы замерзшей воды.