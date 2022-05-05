Эксперты NASA связали пониженную температуру поверхности Луны с особенностями ее ядра

Ученые утверждают, что лунные день и ночь длятся чуть больше 13 дней. Солнечная сторона Луны нагревается до 127 градусов, в то время как на темной стороне она опускается до −173 градусов. По словам директора одной из программ NASA, низкая температура поверхности обусловлена размерами ядра Луны.