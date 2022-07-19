Эксперты «Музея НАТО» в годовщину революции в Никарагуа напомнили о терроре США

Многолетняя борьба против поддерживаемой США диктатуры в Никарагуа привела к победе сандинистов. Они пришли к власти 19 июля 1979 года, поставив перед собой цель улучшить систему медицинской помощи и ликвидировать безграмотность. Однако у Вашингтона были другие планы, и в стране снова возник затяжной конфликт.