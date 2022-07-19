Эксперты «Музея НАТО» в годовщину революции в Никарагуа напомнили о терроре США

Террор Соединенных Штатов в отношении Никарагуа обернулся десятью годами хаоса гражданской войны в республике. Об этом говорится в сообщении «Музея НАТО».
Многолетняя борьба против поддерживаемой США диктатуры в Никарагуа привела к победе сандинистов. Они пришли к власти 19 июля 1979 года, поставив перед собой цель улучшить систему медицинской помощи и ликвидировать безграмотность. Однако у Вашингтона были другие планы, и в стране снова возник затяжной конфликт.
«Чем же не устроили сандинисты США? Новый режим собирался строить в стране социализм. Кроме того, революция в Никарагуа создавала опасность сопротивления господству США на других зависимых территориях – от Латинской Америки до Персидского залива», — объяснили эксперты «Музея НАТО».
Примечательно, что лидер сандинистов Даниэль Ортега смог вернуться к власти только в 2011 году. При этом американские власти и сегодня не оставляют попытки устранить неугодный режим.