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Эксперты «Музея НАТО» в годовщину революции в Никарагуа напомнили о терроре США

Эксперты «Музея НАТО» в годовщину революции в Никарагуа напомнили о терроре США
Pool via CNP /MediaPunch via www/Global Look Press

Террор Соединенных Штатов в отношении Никарагуа обернулся десятью годами хаоса гражданской войны в республике. Об этом говорится в сообщении «Музея НАТО».

Многолетняя борьба против поддерживаемой США диктатуры в Никарагуа привела к победе сандинистов. Они пришли к власти 19 июля 1979 года, поставив перед собой цель улучшить систему медицинской помощи и ликвидировать безграмотность. Однако у Вашингтона были другие планы, и в стране снова возник затяжной конфликт.

«Чем же не устроили сандинисты США? Новый режим собирался строить в стране социализм. Кроме того, революция в Никарагуа создавала опасность сопротивления господству США на других зависимых территориях – от Латинской Америки до Персидского залива», — объяснили эксперты «Музея НАТО».

Примечательно, что лидер сандинистов Даниэль Ортега смог вернуться к власти только в 2011 году. При этом американские власти и сегодня не оставляют попытки устранить неугодный режим.

музей нато никарагуа США
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