Эксперты Музея НАТО рассказали, для чего США поддерживают Албанию

Власти США вложили 500 миллионов долларов в «демократизацию» Албании, поскольку преследовали собственные интересы, поддерживая маленькую неблагополучную страну юго-восточной Европы. К такому выводу пришли эксперты Музея НАТО.
В девяностых Албания переживала те же политические процессы, что и большинство стран Европы. Она перешла от социализма к демократии западного образца. Албания тут же вступила в программу НАТО «Партнерство ради мира», сообщает пресс-служба музея.
Однако курс на демократизацию не удался – в стране начался кризис. В 1997 году он перерос в восстание недовольных. Из-за гражданской войны ООН пришлось ввести в Албанию миротворческие силы. Однако стабильности в стране нет до сих пор.
Но это не помешало НАТО сделать страну своим членом. В итоге в 2018 году было объявлено о создании первой военной базы Альянса на Балканах – в городе Кучова. Ее оснастят всем необходимым к 2023 году.
Кроме того, в стране есть авиабаза Гядер, которая использовалась сотрудниками ЦРУ. В мае 2022 года албанские власти предложили НАТО реконструировать морскую базу Паша-Лиман. Эксперты Музея НАТО считают, что Албания может превратиться в первый «непотопляемый авианосец» США на Балканах. Таким образом Вашингтон оправдает все вложенные ранее средства.