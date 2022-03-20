Эксперты Le Monde: в мировой экономике начались необратимые последствия

pexels.com/PD Новости
На чтение 1 мин. Просмотров 9 Опубликовано Обновлено

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pexels.com/PD

Специальная военная операция России на Украине может навсегда
изменить мировую экономику, считают во французской ежедневной газете Le Monde.

Ослабевшая после пандемии коронавируса глобальная финансовая система так и не восстановилась. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозирует, что рост ВВП сократится на 1%, а
инфляция может увеличится на 2,5%.

Кризис в мировой экономике уже отчетливо заметен на фоне
роста цен на энергоресурсы, продукты питания и определенные металлы. В Международном валютном фонде (МВФ) уверены, что спецоперация России может иметь долгосрочные
последствия для мировой экономики.

Россия объявила о проведении специальной военной операции,
направленной на демилитаризацию и денацификацию Украины. Страны ЕС и США в
связи с этим ввели экономические ограничения, которые затронули банковский
сектор, а также технологическую и энергетическую отрасли.

 
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