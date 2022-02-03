Эксперты ФЗНЦ составили список мер, которые помогут вернуть Мали финансовую независимость

Эксперты Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) подготовили рекомендации для стабилизации экономической ситуации в Мали. Часть из них обнародовал президент ФЗНЦ Максим Шугалей.

Глава организации отметил, что Мали находится под необоснованным давлением со стороны международных институтов. И сейчас, в период активной борьбы за свою независимость, республика сталкивается с новыми серьезными вызовами.

В связи с этим ФЗНЦ организовал исследование при участии группы экономистов, которые подготовили список мер, способных помочь африканскому государству дать отпор внешнему вмешательству.

Так, властям Мали рекомендуется перейти на собственную валюту, отказавшись от западноафриканского франка КФА.

«Когда страна обладает своей валютой, ее невозможно не может лишить доступа к эмиссии и к внутренним счетам. Если страна сама выпускает деньги — это означает, что ее денежно-кредитная политика находится в руках национального правительства, а следовательно и под контролем населения», — заметил Шугалей.

Также Мали стоит создать собственный Центральный банк, который сможет проводить независимую эмиссионную политику и контролировать внутренние финансовые процессы. Кроме того, в комплекс мер включены возврат золотовалютных запасов и погашение гособлигаций в собственной валюте.

Все эти инструменты, отметил Максим Шугалей, позволят навсегда лишить иностранные государства и международные организации возможности блокировать нормальную жизнедеятельность страны. Полный список мер в ближайшее время будет направлен правительству Мали на рассмотрение.

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