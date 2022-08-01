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Эксперты Forces объяснили, почему российский вертолет Ми-24 получил прозвище «Колесница сатаны»

Эксперты Forces объяснили, почему российский вертолет Ми-24 получил прозвище «Колесница сатаны»
vitalykuzmin.net/Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0

Российский вертолет Ми-24 по прозвищу «Колесница сатаны» напомнил противникам о своем существовании и принял участие в параде в честь Дня ВМФ России в Балтийске. Об этом написало издание Forces.

В публикации отмечается, что это не только мощнейшее оружие, которое эксплуатируется российскими войсками уже 50 лет. Оно может доставить войска в самое пекло сражения.

Ми-24 также участвует в спецоперации ВС РФ на Украине, там он успешно выполняет боевые задачи. Авторы материала напомнили, что этот вертолет также участвовал в операции в Афганистане в 1980-х годах.

«Боевики-моджахеды во время советско-афганской войны 1980-х годов называли Ми-24 “Колесницей сатаны”», — передает «ПолитРоссия» слова издания.

Отмечается, что согласно данным прошлого года, этот вертолет был вторым по распространенности ударным вертолетом в мире. Он имеет множество модификаций и поставляется в разные точки земного шара.

боевой вертолет Ми-24 Россия
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