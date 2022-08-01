Эксперты Forces объяснили, почему российский вертолет Ми-24 получил прозвище «Колесница сатаны»

Российский вертолет Ми-24 по прозвищу «Колесница сатаны» напомнил противникам о своем существовании и принял участие в параде в честь Дня ВМФ России в Балтийске. Об этом написало издание Forces.
В публикации отмечается, что это не только мощнейшее оружие, которое эксплуатируется российскими войсками уже 50 лет. Оно может доставить войска в самое пекло сражения.
Ми-24 также участвует в спецоперации ВС РФ на Украине, там он успешно выполняет боевые задачи. Авторы материала напомнили, что этот вертолет также участвовал в операции в Афганистане в 1980-х годах.
«Боевики-моджахеды во время советско-афганской войны 1980-х годов называли Ми-24 “Колесницей сатаны”», — передает «ПолитРоссия» слова издания.
Отмечается, что согласно данным прошлого года, этот вертолет был вторым по распространенности ударным вертолетом в мире. Он имеет множество модификаций и поставляется в разные точки земного шара.